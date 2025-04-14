Седокова оправдалась за откровенный наряд на премии после потери бывшего мужа

Седокова оправдалась за платье с декольте на премии после потери бывшего мужа

Певица Анна Седокова оправдалась за появление на музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде после потери бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» вышла на ковровую дорожку в атласном корсетном платье с глубоким декольте и вырезами на животе. Поклонники не оценили образ исполнительницы, посчитав его чересчур откровенным, и написали об этом в многочисленных комментариях в соцсетях.

По словам знаменитости, она решила не выставлять напоказ истинные чувства по поводу кончины экс-супруга из-за волны хейта. «Я буду показывать своим примером, что после сложных ситуаций нужно подняться и жить дальше. Потому что если жить в прошлом, очень легко сойти с ума и закончить так же, — заявила она. — Он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой».

В марте Анна Седокова вернулась к карьере и спела о потере бывшего мужа.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 по 2024 год. 17 декабря 2024 года в ночь на день рождения певицы 32-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в центре Москвы. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге.