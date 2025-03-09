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17:09, 9 марта 2025Культура

Анна Седокова вернулась к карьере и спела о потере бывшего мужа

Певица Седокова спела о разбитом сердце после потери экс-супруга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Анна Седокова пообещала выпустить песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. О возвращении к карьере Седокова рассказала в своем Telegram-канале.

42-летняя артистка призналась, что вернулась в студию и написала песню. «В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — объяснила подписчикам она, намекая, что речь идет об экс-супруге. «Что ты разбил мое сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, я не успела опомниться», — поется в отрывке, опубликованном Седоковой.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 по 2024 год. 17 декабря 2024 года в ночь на день рождения певицы 32-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в центре Москвы. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге.

Ранее Седокова поблагодарила фанатов за поддержку после трагедии с бывшим мужем. Она заявила, что попробует и дальше писать и петь свои песни.

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