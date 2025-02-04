Седокова вышла на связь после трагедии с Янисом Тиммой

Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку после трагедии с бывшим мужем

Певица Анна Седокова впервые за долгое время вышла на связь после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поблагодарила за поддержку своих фанатов и сообщила, что вскоре вернется к работе над новой музыкой. Она намерена идти вперед, хотя сначала не находила сил на это.

«Все это время я каждый день просто пыталась хотя бы встать и не упасть. Просто как-то пробовать жить дальше, двигаться. Я решила, что попробую делать то, что у меня получается лучше всего, — писать свои песни, петь», — призналась Седокова.

Ранее стало известно, что певица Анна Седокова после нервного срыва начала готовиться к концертам. Экс-солистку группы «ВИА Гра» выписали из больницы после нервного срыва в конце января.