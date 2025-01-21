Седокова начала готовиться к концертам после нервного срыва

Продюсер Дворцов: Анна Седокова готовится к концертам после нервного срыва

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову выписали из больницы после нервного срыва, она начала готовиться к концертам. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит 360.ru.

По словам медиаменеджера, исполнительницу вышла из медучреждения перед Новым годом, а праздники провела в Майами. «Безусловно, она себя хорошо чувствует. У нее уже начинается концертная деятельность. Насколько я знаю, она готова, как говорится, выезжать уже гастролировать», — отметил он.

Ранее друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининс заявил, что Анна Седокова изменяла бывшему мужу с известным футболистом.