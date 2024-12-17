Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:44, 17 декабря 2024Культура

Анна Седокова попала в больницу после самоубийства бывшего мужа. В сети певицу обвинили в доведении его до суицида

Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти экс-супруга Тиммы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

Представитель Седоковой сообщил, что артистку госпитализировали по рекомендации невролога. По его словам, сейчас певица находится в состоянии аффекта, поэтому должна быть под наблюдением врачей.

Кадр: Telegram-канал Mash

Седокову обвинили в доведении бывшего супруга до суицида

В ночь на вторник, 17 декабря, Яниса Тимму нашли мертвым в хостеле в Москве. По предварительным данным, баскетболист совершил самоубийство. Рядом с его телом нашли телефон, на котором был написан текст «Наберите Анне. Спасибо тебе за все» с номером телефона певицы. Днем ранее он поздравил ее с днем рождения.

После произошедшего Седокова записала видео. В слезах она сообщила, что последние годы жила в аду, и попросила пользователей не делиться контентом в соцсетях, потому что «должна просто спасти своего ребенка от этой информации».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Подписчики знаменитости, в свою очередь, стали обвинять ее в издевательствах над бывшим супругом и нанесении ему психологической травмы из-за развода. Они потребовали проверить артистку по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Часть комментаторов указали на то, что певица увела спортсмена из семьи. Другие же пользователи, напротив, поддержали Седокову и попросили оставить ее в покое. На данный момент комментарии на странице исполнительницы закрыты.

Тимма покончил с собой после развода с певицей

9 декабря пара официально расторгла брак. После развода 32-летний баскетболист пребывал в подавленном состоянии.

Под песни Седоковой спортсмен выходил в прямой эфир в соцсетях и угрожал суицидом, если бывшая жена к нему не вернется. «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал он.

Поклонники Тиммы выражали обеспокоенность его эмоциональным состоянием. Они обращали внимание на странное поведение баскетболиста во время прямых эфиров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США открестились от причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

      В России описали польскую элиту фразой «синдром своей значимости и суицидальные инстинкты»

      В Госдепе заявили о непричастности США к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

      Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трех сферах

      Депутат Рады оценил значение отказа Трампа приглашать Зеленского на инаугурацию

      «Локомотив» победил СКА в КХЛ

      ООН отказалась спекулировать на теме отправки миротворцев на Украину

      В Раде заявили о попытке властей отвлечь внимание украинцев от проигранной войны

      Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах

      В МИД назвали молчание Запада соучастием в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше