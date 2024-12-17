Анна Седокова попала в больницу после самоубийства бывшего мужа. В сети певицу обвинили в доведении его до суицида

Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти экс-супруга Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

Представитель Седоковой сообщил, что артистку госпитализировали по рекомендации невролога. По его словам, сейчас певица находится в состоянии аффекта, поэтому должна быть под наблюдением врачей.

Седокову обвинили в доведении бывшего супруга до суицида

В ночь на вторник, 17 декабря, Яниса Тимму нашли мертвым в хостеле в Москве. По предварительным данным, баскетболист совершил самоубийство. Рядом с его телом нашли телефон, на котором был написан текст «Наберите Анне. Спасибо тебе за все» с номером телефона певицы. Днем ранее он поздравил ее с днем рождения.

После произошедшего Седокова записала видео. В слезах она сообщила, что последние годы жила в аду, и попросила пользователей не делиться контентом в соцсетях, потому что «должна просто спасти своего ребенка от этой информации».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Подписчики знаменитости, в свою очередь, стали обвинять ее в издевательствах над бывшим супругом и нанесении ему психологической травмы из-за развода. Они потребовали проверить артистку по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Часть комментаторов указали на то, что певица увела спортсмена из семьи. Другие же пользователи, напротив, поддержали Седокову и попросили оставить ее в покое. На данный момент комментарии на странице исполнительницы закрыты.

Тимма покончил с собой после развода с певицей

9 декабря пара официально расторгла брак. После развода 32-летний баскетболист пребывал в подавленном состоянии.

Под песни Седоковой спортсмен выходил в прямой эфир в соцсетях и угрожал суицидом, если бывшая жена к нему не вернется. «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал он.

Поклонники Тиммы выражали обеспокоенность его эмоциональным состоянием. Они обращали внимание на странное поведение баскетболиста во время прямых эфиров.