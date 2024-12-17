Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти бывшего мужа

Анна Седокова заявила, что «жила в аду» на фоне новостей о смерти Яниса Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова впервые вышла на связь после новостей о смерти третьго мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах шокированная артистка в слезах высказалась о произошедшем. «Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что «должна просто спасти своего ребенка от этой информации», и призвала пользователей соцсети «ничего не шерить (делиться контентом в соцсетях — прим. "Ленты. ру")».

Ранее Янис Тимма был найден мертвым в московском хостеле. Перед смертью спортсмен ходил со стаканом в руке. Отмечалось, что он долго не мог зайти внутрь здания, шатался и записывал голосовые сообщения в слезах.