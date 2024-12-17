«Мы придушили друг друга любовью». Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве после развода

Бывшего мужа певицы Седоковой, баскетболиста Тимму нашли мертвым в Москве

Бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в московском хостеле.

Перед смертью он ходил со стаканом в руке. Отмечалось, что он долго не мог зайти внутрь здания, шатался и записывал голосовые сообщения в слезах.

Спортсмен мог покончить с собой

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Игроку было 32 года. Тело баскетболиста было обнаружено в подъезде хостела «Апельсин», куда он заселился 14 декабря, между первым и вторым этажом. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить со словами «Спасибо тебе за все». Сразу после этого на место вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что Тимма получил две туристические визы в Россию: первую — с 25 октября по 1 декабря, и вторую — с 2 декабря по 22 января. Ему нужно было посетить страну для решения бюрократических вопросов, связанных с разводом. Спортсмен планировал остановиться в гостиницах в Петербурге и Москве, однако затем передумал.

Тимма страдал депрессией после расставания с Седоковой

Пара официально развелась 9 декабря, и это событие стало одной из причин его эмоциональных проблем. Под песни экс-супруги баскетболист выходил в прямые эфиры соцсетей, где угрожал Седоковой суицидом, если она не вернется к нему. «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал он. При этом за день до смерти игрок поздравил артистку с днем рождения.

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Издание Baza отмечало, что поклонники Тиммы выражали обеспокоенность его эмоциональным состоянием. Они обращали внимание на странное поведение баскетболиста во время прямых эфиров: он мог открыть окно и снимать вид из него или свои ноги, а иногда в кадре появлялись лекарства, сложенные горсткой. На экране телевизора в это время был поставлен на паузу клип с участием Седоковой.

Тимма и Седокова прожили вместе четыре года

Пара начала встречаться в 2019-м и поженилась в сентябре 2020 года. Седокова рассказывала, как Тимма сделал ей предложение. Спортсмен устроил ей сюрприз с катанием на яхте, затем встал на одно колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

Впервые о проблемах в семье Седокова заговорила в декабре прошлого года. Тогда она рассказала, что во время пандемии COVID-19 паре пришлось долгое время проживать в одной квартире, что стало вызывать конфликты. По словам Седоковой, после этого супруги решили жить в разных странах.

Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Ну и своей любовью мы друг друга придушили. Когда у тебя весь мир стал заключаться в одном человеке... Мы чуть-чуть друг друга не съели Анна Седокова бывшая жена баскетболиста

У пары не было общих детей, а их отношения были также омрачены финансовыми трудностями, поскольку Тимма долгое время не получал зарплату во время выступлений за «Химки». По информации Mash, баскетболист жил за счет Седоковой.

Тимма прошел путь от НБА до испанского середняка

Спортсмен начинал карьеру в Латвии. В составе юниорской сборной страны стал бронзовым призером чемпионата Европы-2010. Через три года он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) командой «Мемфис Гриззлис», однако карьера форварда в ассоциации не задалась из-за недостатка игрового времени, и он вернулся в Европу.

Янис Тимма (справа) Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Несколько лет Тимма выступал за российские клубы. В 2015 году он подписал контракт с петербургским «Зенитом», с которым стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и был признан лучшим молодым игроком сезона. Затем перешел в подмосковные «Химки», однако из-за финансовых трудностей клуба и смены тренера его игровое время сократилось, что привело к уходу баскетболиста из команды. Последним российским клубом игрока стал казанский УНИКС, с которым он тоже расторг контракт из-за низких показателей.

После того как Тимма пробыл в Лиге развития НБА и пуэрториканском клубе «Гризес де Умакао», он решил перезапустить карьеру и вернуться в Европу. Баскетболист подписал контракт с испанским «Обрадойро» на сезон-2024/2025 года, однако прервал контракт и вернулся в Москву, чтобы спасти свой брак.