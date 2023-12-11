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17:45, 11 декабря 2023Культура

Седокова призналась в отсутствии родных людей и одиночестве

Анна Седокова призналась, что давно не общается с матерью и братом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анна Седокова призналась, что у нее нет родных людей, а также пожаловалась на одиночество. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Исполнительница поведала, что потеряла отца, а также добавила, что не поддерживает связь с матерью и братом. По ее словам, ей даже не с кем оставить детей, когда надо куда-то отлучиться.

«Мы совершенно не общаемся ни с мамой, ни с братом. Ощущение того, что ты один на этой планете, оно очень сложное. И я все время смотрю на крепкие семьи и я такая — вау, как это? А так бывает, что ты звонишь кому-то и тебе говорят: "Малышка, у тебя все получится!"» — призналась артистка.

Он также добавила, что сейчас переживает проблемы с третьим супругом баскетболистом Янисом Тимма, которые начались в 2020 году, — тогда паре пришлось долгое время проживать в одной квартире из-за пандемии. По словам Седоковой, сейчас супруги живут в разных странах.

«Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Ну и своей любовью мы друг друга придушили. Когда у тебя весь мир стал заключаться в одном человеке... Мы чуть-чуть друг друга не съели», — поведала певица.

Ранее российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что бывшие партнеры до сих пор страдают по ней.

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      Анастасия Астахова
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