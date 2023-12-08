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11:54, 8 декабря 2023Культура

Ольга Бузова заявила о страданиях бывших по ней

Ольга Бузова заявила, что ей приятно понимать, что бывшие страдают по ней

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что бывшие партнеры до сих пор страдают по ней. Об этом она рассказала в разговоре с Voice.

Артистка призналась, что ей как женщине приятно осознавать, что экс-возлюбленные хотят вернуться к ней. «Все мои бывшие поняли, что без меня они жить не могут. Это тоже, безусловно, событие года», — подчеркнула звезда.

В этом году артистка приняла участие в съемках шоу «Сокровища императора» вместе с бывшим возлюбленным, блогером и рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Артисты состояли в отношениях с 2019 по 2021 год, а проект стал их первой совместной работой после расставания.

После съемок Дава подписался на певицу в соцсетях снова и посетил ее концерт, что натолкнуло поклонников на мысль, что пара сошлась.

Ранее Ольга Бузова порассуждала о своем влиянии на шоу-бизнес.

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      Анастасия Астахова
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