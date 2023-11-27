Бузова увидела величие в своем влиянии на шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что с ней шоу-бизнес стал великим

Телеведущая и певица Ольга Бузова порассуждала о своем влиянии на шоу-бизнес. Цитату артистки приводит издание «Блокнот».

Исполнительница отметила, что в работе она отличается уникальностью. «Я задаю тренды, и я счастлива, что со мной шоу-бизнес стал великим, со мной шоу-бизнес заиграл. И девочку, в которую когда-то кидали камни многие, сейчас многие ставят в пример», — cказала Бузова.

Ранее Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву. «Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — пошутила певица про своего экс-ухажера.