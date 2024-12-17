Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:38, 17 декабря 2024Культура

Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве

«112»: бывший муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Тело баскетболиста было обнаружено в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить.

Накануне Янис Тимма публично поздравил бывшую супругу с днем рождения. Спортсмен опубликовал видеозапись с участием артистки.

Анна Седакова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

      Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

      Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

      В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

      Стало известно о готовности Таиланда перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

      Вице-премьер Канады подала в отставку

      Новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день

      В Приморье на руднике произошло обрушение горных пород

      «Аэрофлот» начал продажи субсидированных билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше