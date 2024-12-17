Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве

«112»: бывший муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Тело баскетболиста было обнаружено в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить.

Накануне Янис Тимма публично поздравил бывшую супругу с днем рождения. Спортсмен опубликовал видеозапись с участием артистки.

Анна Седакова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.