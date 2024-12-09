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13:57, 9 декабря 2024Культура

Анна Седокова развелась с третьим мужем

Shot: Анна Седокова официально развелась с третьим мужем Янисом Тиммой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова развелась с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, суд официально расторг отношения пары.

В ноябре Седокова намекнула на воссоединение с Тиммой. Артистка и баскетболист встретились на баскетбольной площадке.

В октябре стало известно, что певица подала на развод с третьим мужем, однако суд не принял заявление.

В соцсетях исполнительница на фоне новостей о разводе призвала оставить ее в покое, а позже призналась, что тяжело переживает расставание с баскетболистом.

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