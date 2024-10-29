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11:56, 29 октября 2024Культура

Заявление Анны Седоковой на развод не приняли

StarHit: суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Суд не принял заявление бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой на развод с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает StarHit.

«Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК. Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращен», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Седокова рассказала, что на фоне развода она потеряла мотивацию и с трудом заставляет себя выходить на сцену.

О том, что певица подала на развод с Тиммой, стало известно в конце октября. Пара поженилась в 2020 году.

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