Заявление Анны Седоковой на развод не приняли

StarHit: суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод

Суд не принял заявление бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой на развод с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает StarHit.

«Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК. Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращен», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Седокова рассказала, что на фоне развода она потеряла мотивацию и с трудом заставляет себя выходить на сцену.

О том, что певица подала на развод с Тиммой, стало известно в конце октября. Пара поженилась в 2020 году.