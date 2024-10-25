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14:28, 25 октября 2024Культура

Анна Седокова рассказала о тяжелом состоянии из-за развода

Анна Седокова призналась, что тяжело переживает развод с третьим мужем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова тяжело переживает расставание с уже бывшим супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сама артистка рассказала подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Седоковой, после развода она потеряла мотивацию и с трудом заставляет себя выходить на сцену.

«Хватит постоянно чего-то хотеть от меня, делать больно. Я сильная, но у всего есть предел. Я все решу, со всем справлюсь, потому что у меня дети, ради которых я и выбираю быть сильной», — написала Анна.

Также певица обратилась с просьбой не давить на нее в связи с расторжением брака, а просто позволить спокойно работать и заниматься творчеством.

«Я просто хочу, чтобы все отстали. Мне ничего ни от кого не нужно. Я просто хочу делать свою музыку и жить свою жизнь. Я очень устала», — добавила она.

Ранее стало известно, что Седокова впервые прокомментировала развод с третьим супругом.

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      Андрей Шеньшаков
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