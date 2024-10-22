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14:31, 22 октября 2024Культура

Анна Седокова прокомментировала развод с третьим мужем

Певица Анна Седокова призвала оставить ее в покое на фоне новостей о разводе

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала новости о своем разводе с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица попросила «отстать» от нее. «Я не такая сильная, как всем кажется, но я выдержу. У меня дети, у меня есть я. Я все решу. Хватит все скидывать на меня. Это выбор идти дальше ради тех, чье сердечко создала я», — написала Седокова.

Ранее стало известно, что Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Пара поженилась в 2020 году.

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      Варвара Кошечкина
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