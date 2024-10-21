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10:09, 21 октября 2024Культура

Анна Седокова подала на развод с третьим мужем

Shot: Анна Седокова решила развестись с третьим мужем Янисом Тиммой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала на развод с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, заявление артистки о расторжении брака было зарегистрировано в мировом суде в прошлую среду, 16 октября. Отмечается, что до этого супруги расставались и сходились несколько раз.

Ранее сообщалось, что звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», российский актер Андрей Гайдулян расстался с женой Александрой Велескевич.

В 2020 году стало известно, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз.

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      Варвара Кошечкина
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