Излечившийся от рака звезда сериала «Универ» расстался с женой

StarHit: актер Андрей Гайдулян расстался с женой

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», российский актер Андрей Гайдулян расстался с женой Александрой Велескевич. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором артист обнимает неизвестную девушку. Ролик возмутил пользователей сети, которые указывали на то, что актер женат.

По словам источника, Гайдулян с женой расстались в июне 2023 года. «Ребята разъехались еще прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Также Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись», — рассказал собеседник издания, отметив, что экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения.

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