Анну Седокову госпитализировали после новостей о смерти бывшего мужа

Mash: Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти Яниса Тиммы

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после новостей о смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка поделилась видео из частной клиники, на кадрах она лежит под капельницей и плачет.

Ранее актриса Эвелина Бледанс прокомментировала трагедию с бывшим мужем певицы. «Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году», — заявила она.

Тимма был третьим мужем Седоковой. Свадьба состоялась 6 сентября 2020-го, брак продлился четыре года. Развод оба супруга переживали тяжело.