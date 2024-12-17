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17:08, 17 декабря 2024Культура

Анну Седокову госпитализировали после новостей о смерти бывшего мужа

Mash: Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после смерти Яниса Тиммы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после новостей о смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка поделилась видео из частной клиники, на кадрах она лежит под капельницей и плачет.

Ранее актриса Эвелина Бледанс прокомментировала трагедию с бывшим мужем певицы. «Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году», — заявила она.

Тимма был третьим мужем Седоковой. Свадьба состоялась 6 сентября 2020-го, брак продлился четыре года. Развод оба супруга переживали тяжело.

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