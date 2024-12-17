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16:40, 17 декабря 2024Культура

Трагедию с мужем Седоковой назвали лучшим подарком на Новый год

Эвелина Бледанс назвала трагедию с мужем Седоковой лучшим подарком на Новый год
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала трагедию с бывшим мужем певицы Анны Седоковой Янисом Тиммой. Ее слова приводит портал «Дни.ру».

По словам Бленданс, произошедшее — лучший подарок к Новому году для артистки и прощальный привет от экс-супруга.

«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году. Видимо, безумно любил и в чем-то сильно провинился. Теперь везде будет Аня, все корпоративы ее», — заявила Эвелина.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был третьим мужем Седоковой. Свадьба состоялась 6 сентября 2020-го, брак продлился четыре года. Развод оба супруга переживали тяжело, а спортсмен после разрыва с возлюбленной не скрывал эмоций, делясь с подписчиками своей болью и признаваясь в суицидальных мыслях.

Ранее стало известно, что тело Яниса Тиммы нашли в Москве в подъезде отеля, где он снимал номер. Накануне Седокова отпраздновала свой день рождения, с которым бывший супруг поздравил ее трогательным видео в социальных сетях.

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