Анну Седокову обвинили в доведении бывшего мужа до суицида

Mash: Седокову призвали проверить по уголовной статье после смерти бывшего мужа

Пользователи соцсети обвинили экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову в смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистку потребовали проверить по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ. Часть комментаторов указали на то, что певица увела спортсмена из семьи и довела его до такого поступка. Другие пользователи, напротив, высказали Седоковой слова поддержки и попросили оставить ее в покое.

На данный момент комментарии на странице исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) закрыты.

Ранее Анна Седокова впервые вышла на связь после новостей о смерти экс-супруга Яниса Тиммы.