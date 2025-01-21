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11:39, 21 января 2025Культура

Стало известно об измене Седоковой погибшему бывшему мужу с известным футболистом

KP.RU: Анна Седокова изменяла баскетболисту Тимме с футболистом Кокориным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининс заявил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова изменяла бывшему мужу с известным футболистом. Его цитирует KP.RU.

По словам Лининса, об измене он впервые услышал от матери спортсмена. «В октябре Янис гостил у мамы, и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: "Аня меня позорит с футболистом по всей Москве". Мама Яниса мне об этом рассказала», — поделился друг Тиммы. Он также рассказал, что летом 2024 года в Майами, США, баскетболист «поймал Анну с другими мужиками».

Отмечается, что имя вышеупомянутого футболиста раскрыл блогер Антон Суворкин. «Им оказался Александр Кокорин», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Анна Седокова решила вернуться к выступлениям после трагедии, произошедшей с Янисом Тиммой.

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