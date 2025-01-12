Седокова решила вернуться на сцену после трагедии с бывшим мужем

Певица Анна Седокова решила вернуться на сцену после трагедии с Янисом Тиммой

Российская певица Анна Седокова решила вернуться к выступлениям после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что меньше чем через месяц после ухода спортсмена из жизни экс-солистка группы «ВИА Гра» стала принимать заказы на проведение мероприятий. Так, выйти на сцену Седокова готова только на 40 минут и потребовала за это 1,5 миллиона рублей и десять процентов за безналичную оплату. При этом ее должна сопровождать охрана.

Кроме того, поп-исполнительница указала в требованиях к организаторам гримерку с элитным алкоголем, в частности шампанское Moet & Chandon, коньяк Hennessy и виски Macallan, и портрет Юрия Лозы. Также перед выступлением ей необходимы услуги визажиста и парикмахера. В случае, если организатор их не предоставит, она потребует с него штраф в размере до 150 тысяч рублей, а сам концерт будет отменен.

17 декабря исполнительница была госпитализирована с нервным срывом. Она выложила видео из частной клиники — на нем она лежала на медицинской кушетке под капельницей и плакала.