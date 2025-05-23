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14:43, 23 мая 2025Культура

Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали

Mash: Киркорова госпитализировали в Москве из-за осложнений после ожога
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве из-за осложнений после ожога, полученного во время концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист доставлен в отделение экстренной хирургии одной из частных клиник столицы. Известный пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил журналистам, что процесс заживления ожога затянулся, а на одной из рук певца начались осложнения из-за сахарного диабета. Mash уточняет, что проблемы со здоровьем у Киркорова подтвердили его официальные представители.

Ранее на Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками на концерте в Санкт-Петербурге. Сначала все шло по плану, однако затем певец вскрикнул и начал двигаться. После этого исполнитель сообщил зрителям, что обжегся.

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