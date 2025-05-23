Раскрыты подробности состояния экстренно госпитализированного Киркорова

Представительница Киркорова: Артист находится под наблюдением врачей

Народный артист России Филипп Киркоров, которого госпитализировали в Москве из-за осложнений после ожога, находится под наблюдением. Подробностями состояния певца поделилась его представительница Екатерина Успенская, ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

Она указала на то, что исполнитель «взял небольшой отпуск». «Как только ситуация стабилизируется, он вернется к работе. В эти дни у него большая дата — 40 лет творческой деятельности на сцене», — уточнила Успенская.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве.

В конце апреля на певце загорелась куртка во время перформанса с фейерверками на концерте в Санкт-Петербурге. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. После этого исполнитель сообщил зрителям, что обжегся.