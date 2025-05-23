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16:59, 23 мая 2025Культура

Стал известен диагноз Филиппа Киркорова

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали воспаление суставов после ожога руки
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали воспаление суставов (бурсит), который развился из-за серьезного ожога руки. Об этом сообщает журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

По информации источника, артисту выдали заключение, в котором отмечается усложнение процесса заживления из-за заболевания Киркорова.

«Филипп сейчас под наблюдением врачей, но об экстренной госпитализации речи не идет, все это преувеличено», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.

Ранее стало известно, что народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве.

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