Поклонники призвали молиться за Киркорова

Певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за проблем со здоровьем

Певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, свое согласие на участие в мероприятии артист дал заранее, его имя значилось в афише. Фанаты Киркорова обратили внимание на то, что раньше исполнитель выходил на сцену «даже в самые трудные моменты своей жизни». «Значит, сейчас ему действительно непросто, раз он не приехал. Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать», — сказала одна из поклонниц певца.

Ранее певица Любовь Успенская увидела в травме Филиппа Киркорова знак свыше.