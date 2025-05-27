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13:44, 27 мая 2025Культура

Поклонники призвали молиться за Киркорова

Певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за проблем со здоровьем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, свое согласие на участие в мероприятии артист дал заранее, его имя значилось в афише. Фанаты Киркорова обратили внимание на то, что раньше исполнитель выходил на сцену «даже в самые трудные моменты своей жизни». «Значит, сейчас ему действительно непросто, раз он не приехал. Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать», — сказала одна из поклонниц певца.

Ранее певица Любовь Успенская увидела в травме Филиппа Киркорова знак свыше.

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