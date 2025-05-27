Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:55, 27 мая 2025Культура

Успенская увидела в травме Киркорова знак свыше

Успенская заявила, что травма Киркорова является для него знаком уйти со сцены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская увидела в травме народного артиста России Филиппа Киркорова знак. Ее цитирует «Общественная служба новостей» (ОСН).

По мнению исполнительницы, певец оказался в больнице, потому что у него лопнул имплант, установленный хирургом Тимуром Хайдаровым. «Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол», — сказала она.

Успенская также заявила, что исполнитель не просто так получил ожог во время сольного концерта. «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — добавила артистка.

При этом, уточняет ОСН, концертный директор певца Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте, добавив, что певец продолжает лечение раны.

В пятницу, 23 мая, Филипп Киркоров попал в больницу в Москве. Утверждалось, что его экстренно госпитализировали, однако пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что об этом речи не идет и исполнитель находится под наблюдением врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости