Успенская увидела в травме Киркорова знак свыше

Успенская заявила, что травма Киркорова является для него знаком уйти со сцены

Певица Любовь Успенская увидела в травме народного артиста России Филиппа Киркорова знак. Ее цитирует «Общественная служба новостей» (ОСН).

По мнению исполнительницы, певец оказался в больнице, потому что у него лопнул имплант, установленный хирургом Тимуром Хайдаровым. «Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол», — сказала она.

Успенская также заявила, что исполнитель не просто так получил ожог во время сольного концерта. «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — добавила артистка.

При этом, уточняет ОСН, концертный директор певца Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте, добавив, что певец продолжает лечение раны.

В пятницу, 23 мая, Филипп Киркоров попал в больницу в Москве. Утверждалось, что его экстренно госпитализировали, однако пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что об этом речи не идет и исполнитель находится под наблюдением врачей.