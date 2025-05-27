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17:50, 27 мая 2025Культура

Раскрыто состояние Киркорова после госпитализации

Mash: Певца Филиппа Киркорова выпишут из больницы через две-три недели
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народного артиста России Филиппа Киркорова выпишут из больницы через несколько недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Отмечается, что самочувствие певца улучшилось. По прогнозам врачей, он проведет в лечебном учреждении от двух до трех недель.

В пятницу, 23 мая, Филипп Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки.

На фоне проблем со здоровьем Киркоров пропустил концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова.

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