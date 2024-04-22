На отдыхавшую в Европе пару напали на фоне протестов против туризма

Daily Mail: в Испании вооруженные люди напали на британских туристов

На европейском острове Ибица вооруженные люди напали на виллу отдыхавших на курорте британцев. Инцидент произошел на фоне протестов против массового туризма в остальных регионах Испании, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у неизвестных были биты и цепи. Они вскрыли чемоданы пары, которая арендовала дом, а также потребовали у них деньги за возврат багажа. Затем грабители превратили две комнаты виллы в помещения по выращиванию каннабиса. Офицерам полиции пришлось врываться внутрь, чтобы арестовать преступников и вернуть дом туристам.

Ранее на Канарских островах в Испании, которые пользуются популярностью у туристов, вспыхнули протесты. Местные недовольны последствиями, к которым приводит массовый туризм. Так, жители Тенерифе объявили голодовку в знак протеста против туризма. Они жалуются, что он разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.