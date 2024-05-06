Пассажир самолета напился по пути на курорт Испании и домогался стюардессы

Daily Mail: пассажир Jet2 домогался стюардессы на рейсе Манчестер — Майорка

Пассажир авиакомпании Jet2 пошел под суд за непристойное поведение по пути на Майорку. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который прибыл из Манчестера в аэропорт города Пальма. 26-летний британец напился с другом и устроил дебош: он стал кричать, закурил и домогался стюардессы. Кроме того, нарушитель потрогал за грудь двух попутчиц.

По прибытии на курорт Испании участника рейса встретила полиция. Его продержали в камере всю ночь, а утром доставили в суд. На заседании мужчина заявил, что ничего не помнит, и отказался отвечать на вопросы.

В итоге судья решил, что обвинения против туриста необходимо рассматривать в Великобритании, поскольку конфликт произошел между жителями этой страны в самолете британской авиакомпании. Дальнейшая судьба дебошира пока неизвестна.

Ранее четверо ирландцев устроили пьяный дебош во время полета на Ибицу. Мужчины напали на бортпроводницу, из-за чего пилотам пришлось сменить курс.