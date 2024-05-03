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09:04, 3 мая 2024Путешествия

Четверо пьяных пассажиров напали на стюардессу по пути на остров вечеринок

Irish Mirror: четверо пьяных ирландцев устроили дебош на борту рейса на Ибицу

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Четверо пассажиров из Ирландии устроили пьяный дебош на борту самолета по пути на испанский остров Ибица, который славится вечеринками. Об этом сообщило издание Irish Mirror.

Нештатная ситуация произошла на борту рейса из Дублина 27 мая. Четверо ирландцев купили алкоголь перед вылетом, употребили его на борту и стали вести себя неподобающе. Как пишет The Olive Press, нарушители также напали на стюардессу.

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В результате пилоты сменили курс и приземлились в аэропорту Пальмы на острове Майорка. Там дебоширов выдворили из самолета, теперь им грозят штрафы за нарушение правил воздушной безопасности.

В США пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Он положил рептилий в небольшую сумку и спрятал ее в штанах.

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      Мария Борисова
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