Четверо пьяных пассажиров напали на стюардессу по пути на остров вечеринок

Irish Mirror: четверо пьяных ирландцев устроили дебош на борту рейса на Ибицу

Четверо пассажиров из Ирландии устроили пьяный дебош на борту самолета по пути на испанский остров Ибица, который славится вечеринками. Об этом сообщило издание Irish Mirror.

Нештатная ситуация произошла на борту рейса из Дублина 27 мая. Четверо ирландцев купили алкоголь перед вылетом, употребили его на борту и стали вести себя неподобающе. Как пишет The Olive Press, нарушители также напали на стюардессу.

В результате пилоты сменили курс и приземлились в аэропорту Пальмы на острове Майорка. Там дебоширов выдворили из самолета, теперь им грозят штрафы за нарушение правил воздушной безопасности.

В США пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Он положил рептилий в небольшую сумку и спрятал ее в штанах.