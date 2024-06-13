Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

Daily Mail: пассажир Jet2 устроил дебош в самолете и сорвал рейс на Тенерифе

Пьяный полуголый пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош в самолете и сорвал рейс, следовавший на Тенерифе, Испания. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, самолет летел на испанский курорт из Глазго, Шотландия. Пилотам пришлось перенаправить борт в Ирландию из-за буйного мужчины. Полицейские сковали его наручниками, а ноги связали ремнем. В таком состоянии пассажира вынесли из лайнера.

Сейчас он находится под стражей. Ведется расследование.

Ранее самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Киров Boeing 737-800.