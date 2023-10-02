Турист потрогал стюардессу за соски, напал на полицейских и пошел под суд

Ultima Hora: британского туриста осудили в Пальме за домогательства стюардессы

Британский турист домогался стюардессы во время полета на Майорку, напал на полицейских и пошел под суд. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Инцидент произошел на рейсе между Ньюкаслом и Пальмой в пятницу, 29 сентября. По данным портала, британец, которому около 40 лет, встал со своего места и «в ласковой форме» обратился к бортпроводнице.

Сначала мужчина проявил вежливость, а потом внезапно набросился на девушку, потрогал ее за соски и ягодицы. Затем несколько пассажиров оттащили британца и удерживали его, пока самолет не приземлился.

Уточняется, что еще до посадки командир воздушного судна сообщил диспетчерам о непредвиденной ситуации на борту. Двое сотрудников гражданской гвардии зашли в самолет, чтобы арестовать злоумышленника, но тот сильно занервничал, начал кричать и оскорблять правоохранителей. В итоге им пришлось вызвать подкрепление и применить силу, чтобы обездвижить пассажира.

Теперь мужчине вменяют преступление сексуального характера, неподчинение и нападение на сотрудников правоохранительных органов. В воскресенье, 1 октября, он предстал перед судом. Как пишет Ultima Hora, на суде британец вел себя спокойно, но не смог дать внятного объяснения произошедшему.

Ранее пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу, а затем напал на попутчиков, которые попытались его усмирить. Дебошира арестовала полиция.