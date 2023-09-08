Пассажир попытался поцеловать стюардессу, напал на попутчиков и пошел под суд

Пассажир Vistara домогался стюардессы во время полета и был арестован

Пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу, напал на членов экипажа и попутчиков и пошел под суд. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел на рейсе из Маската (Оман) в Дакку (Бангладеш). Во время полета 30-летний Мохаммед Дулал домогался стюардессы, обнял ее и хотел поцеловать. Затем Дулал напал на мужчин, которые решили его усмирить.

Во время пересадки в Мумбаи дебошира арестовала полиция. На основании жалобы бортпроводницы в отношении него было возбуждено дело. Правонарушитель предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что пассажира авиакомпании Jet2 арестовали за приставания к стюардессе во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Ибицу. Мужчина отказывался подчиняться указаниям членов экипажа, после чего пощупал одну из бортпроводниц за бедро.