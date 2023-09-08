Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 8 сентября 2023Путешествия

Пассажир попытался поцеловать стюардессу, напал на попутчиков и пошел под суд

Пассажир Vistara домогался стюардессы во время полета и был арестован

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу, напал на членов экипажа и попутчиков и пошел под суд. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел на рейсе из Маската (Оман) в Дакку (Бангладеш). Во время полета 30-летний Мохаммед Дулал домогался стюардессы, обнял ее и хотел поцеловать. Затем Дулал напал на мужчин, которые решили его усмирить.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Во время пересадки в Мумбаи дебошира арестовала полиция. На основании жалобы бортпроводницы в отношении него было возбуждено дело. Правонарушитель предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что пассажира авиакомпании Jet2 арестовали за приставания к стюардессе во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Ибицу. Мужчина отказывался подчиняться указаниям членов экипажа, после чего пощупал одну из бортпроводниц за бедро.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Раскрыта недорогая альтернатива iPad

    Отец погибшей российской школьницы обвинил в ее убийстве велосипедиста

    Гинеколог назвала правила похудения для женщин старше 40

    Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ скрытым маневром

    Российским регионам пообещали заморозки

    Пассажир попытался поцеловать стюардессу, напал на попутчиков и пошел под суд

    Защита обжаловала приговор блогеру Наки за фейки о Российской армии

    Российскую мегатрассу сделают удобнее для одного типа машин

    Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости