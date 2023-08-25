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19:05, 25 августа 2023Путешествия

Пассажир пощупал бедро стюардессы во время полета и пошел под суд

Пассажир Jet2 приставал к стюардессе во время полета и был арестован полицией

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Пассажир авиакомпании Jet2 приставал к стюардессе во время полета и был арестован полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Ибицу. Мужчина отказывался подчиняться указаниям членов экипажа, после чего пощупал одну из стюардесс за бедро. Он также плюнул в лицо другому бортпроводнику.

Сразу после приземления самолета дебошир был арестован и пошел под суд. Ему грозит крупный штраф.

Ранее пьяный пассажир самолета домогался бортпроводницы и пошел под суд за нападение. Раджиндер Сингх вступил в конфликт со стюардессой, после чего начал приставать к ней. Пилоты сообщили о случившемся диспетчерской, сразу после прибытия самолета мужчина был арестован.

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    Зарина Дзагоева
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