Летевший из Дубая пассажир самолета домогался бортпроводницу и пошел под суд

Latestly: пьяный пассажир домогался стюардессу на рейсе Дубай — Армитсар и пошел под суд

Пьяный пассажир самолета домогался бортпроводницу и пошел под суд за нападение. Об этом сообщает Latestly.

Уточняется, что лайнер следовал по маршруту Дубай — Армитсар 15 мая. Пассажир Раджиндер Сингх вступил в конфликт со стюардессой, после чего начал приставать к ней. Пилоты сообщили о случившемся диспетчерской индийского города, сразу после прибытия самолета мужчина был арестован.

Сингху предъявили обвинение в нападении на женщину с целью оскорбления ее чести.

Ранее пассажир бизнес-класса, летевший американской авиакомпанией Delta Airlines, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками. После случившегося члену экипажа пришлось спрятаться в отсеке для персонала, чтобы Берк больше не подходил к нему.