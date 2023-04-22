Пассажир бизнес-класса самолета домогался бортпроводника после отказа в вине

Пассажир самолета Delta Airlines, летевшего на Аляску, домогался бортпроводника

Пассажир бизнес-класса, летевший американской авиакомпанией Delta Airlines, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Об этом сообщает издание The Daily Star.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Миннесоты на Аляску, США. По данным издания, путешественник Дэвид Алан Берк (David Alan Burk) начал вести себя агрессивно из-за того, что ему отказали налить вино. После этого мужчина начал приставать к сотруднику авиакомпании и назвал его симпатичным.

Когда бортпроводник отказал пассажиру, тот встал со своего кресла, схватил его и поцеловал в шею. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками. После случившегося члену экипажа пришлось спрятаться в отсеке для персонала, чтобы Берк больше не подходил к нему.

Персонал Delta Airlines доложил об инциденте командиру воздушного судна, и при посадке в аэропорту Анкориджа, Аляска, самолет встретили сотрудники полиции. Они задержали нарушителя, однако тот не признал своей вины, и позже его отпустили.

В апреле пассажир Ethiopian Airlines попался на воровстве у спящего попутчика и устроил скандал в самолете. Очевидцы заметили, что гражданин Китая попытался украсть деньги у сидящего рядом пассажира. Мужчине сделали замечание, после чего многие из попутчиков столпились у его кресла и начали требовать вернуть деньги.