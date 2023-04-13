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20:02, 13 апреля 2023Путешествия

Пойманный на воровстве пассажир самолета устроил скандал и попал на видео

Пассажир Ethiopian Airlines пытался украсть деньги у спящего попутчика и попался

Пассажир авиакомпании Ethiopian Airlines был пойман на воровстве и устроил скандал в самолете. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Главные новости Африки».

Очевидцы заметили, что гражданин Китая попытался украсть деньги у спящего попутчика. Мужчине сделали замечание, после чего пассажиры столпились у его кресла и начали требовать вернуть деньги. Сам вор свою вину отрицал. На кадрах видно, как один из мужчин схватил китайца за руки и стал проверять содержимое его карманов. В результате деньги были найдены.

Ранее гражданин Китая украл из рюкзака россиянина 6,7 тысячи долларов во время перелета из Стамбула в Бишкек и попался. Вор был задержан после приземления самолета, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 100 тысяч сомов (93,8 тысячи рублей).

Зарина Дзагоева
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