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16:26, 14 декабря 2022Путешествия

Китаец украл в самолете из рюкзака россиянина тысячи долларов и попался

Китаец обокрал россиянина в самолете до Бишкека на 6700 долларов и был приговорен к штрафу

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Гражданин Китая украл из рюкзака россиянина 6700 долларов во время перелета из Стамбула в Бишкек и попался. Об этом сообщает «Сводка АКИpress» в среду, 14 декабря.

Россиянин рассказал сотрудникам правопорядка, что сидел в кресле у прохода и разместил рюкзак в отсеке над задним рядом. Сразу после взлета мужчина заснул, а проснувшись, захотел достать бутылку воды. Пассажир заметил, что рюкзак закрыт иначе и заподозрил неладное. По его словам, в рюкзаке на момент посадки лежало десять тысяч долларов и мужчина решил на всякий случай проверить их. Найдя пачку денег, он обнаружил, что купюр гораздо меньше, чем было.

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Пострадавший обратился к сидевшему сзади пассажиру за помощью, а тот указал на еще одного попутчика, заявив, что именно гражданин Китая копался в рюкзаке россиянина. Во время этого разговора китаец поспешно направился в туалет, однако после возвращения все равно был пойман. Подозреваемого отвели к бортпроводнику, чтобы разобраться в ситуации. Во время проверки туалета члены экипажа обнаружили в ящике для хранения туалетной бумаги пропавшие 6700 долларов.

Вор был задержан после приземления самолета в Бишкеке. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 100 тысяч сомов (74 тысячи рублей –– прим. «Ленты.ру»). Также было решено депортировать его из Кыргызстана.

Ранее житель Дагестана украл у пассажира самолета часы во время досмотра в аэропорту Шереметьево и попал на видео. На кадрах видно, как россиянин положил аксессуар стоимостью 330 тысяч рублей в лоток на ленту. Заметив это, другой пассажир, пройдя через металлоискатель, взял аксессуар с лотка и ушел с ним.

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Зарина Дзагоева
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