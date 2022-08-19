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Россиянин украл часы пассажира в аэропорту во время досмотра и попался на видео

В Шереметьево дагестанец украл у пассажира часы за 330 тысяч рублей во время досмотра

Житель Дагестана украл у пассажира самолета часы во время досмотра в аэропорту Шереметьево. Произошедшее попало на видео, сообщают в своем Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, как россиянин положил аксессуар стоимостью 330 тысяч рублей в лоток на ленту. После этого сотрудники пункта досмотра попросили его достать из сумки ноутбук и также положить его в лоток. В результате мужчине пришлось несколько раз проходить досмотр.

Увидев часы в лотке, другой пассажир, пройдя через металлоискатель, взял аксессуар из лотка и ушел с ним.

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого в совершении кражи и задержали его во время посадки в самолет. Им оказался житель Дагестана 1967 года рождения.

Он сознался в содеянном. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде.

Ксения Жарова
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