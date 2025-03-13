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19:26, 13 марта 2025Путешествия

Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

Ultima Hora: В Магалуфе турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Nacho Doce / Reuters

Британский турист изуродовал лицо охраннику клуба на испанском острове Майорка и был пойман шесть лет спустя. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

31 июля 2019 года британец, которому на тот момент было 19 лет, отдыхал в одном из развлекательных заведений курорта Магалуф. Пьяный мужчина стал вести себя неподобающе, и вышибалы попросили его уйти.

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Турист начал упрашивать охранника пустить его обратно, а потом внезапно разбил бутылку и дважды ударил оппонента по лицу. Впоследствии пострадавшему наложили 50 швов.

Злоумышленника арестовали через несколько минут. Позже судья отправил его в тюрьму с возможностью выйти под залог в 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). Британец заплатил эту сумму, вернулся на родину и стал скрываться там.

Мужчину объявили в международный розыск, однако его удалось задержать только почти шесть лет спустя, в марте 2025 года. Сейчас прокуратура требует для него пять лет тюремного заключения, также его могут обязать выплатить пострадавшему компенсацию в размере 27,5 тысячи евро (2,6 миллиона рублей).

Ранее на Бали ссора из-за женщины обернулась массовой дракой полуголых туристов. Потасовка попала на видео.

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