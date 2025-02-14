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15:55, 14 февраля 2025Путешествия

Ссора из-за женщины обернулась массовой дракой полуголых туристов на Бали

Daily Mail: Туристы избили охранников пляжного клуба на Бали и попали на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Ссора из-за женщины в роскошном пляжном клубе на Бали обернулась массовой дракой туристов с охранниками. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Конфликт произошел на парковке Finns Beach Club в Северной Куте вечером 12 февраля. По данным полиции, австралийский турист стал приставать к посетительнице клуба, после чего стал душить другого гостя за соседним столиком.

Охрана заведения попыталась разнять мужчин и выгнала австралийца на улицу, однако там он напал на сотрудников клуба. На опубликованных кадрах видно, что несколько полуголых мужчин избили секьюрити столбиком и палками, а затем покинули место происшествия.

В результате потасовки охранники получили серьезные травмы. Один из них попал в больницу с переломами носа и зубов, а также рваной раной на затылке. Другой мужчина получил укус и порезы на руке, а еще двое отделались ушибами и ссадинами на голове.

Отмечается, что пока полиция не произвела никаких арестов. Расследование продолжается.

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