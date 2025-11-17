Россиянка взяла в рот паспорт в аэропорту Турции и не смогла пройти таможню

Россиянку обвинили в осквернении госсимвола в Турции из-за паспорта во рту

Российская путешественница взяла в рот паспорт в аэропорту Турции и не смогла пройти таможню из-за этого. О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.

Так, известно, что 35-летняя Ксения из Мурманска готовилась пройти паспортный контроль на границе, в руках у нее были сумки, пакеты и чемодан. По пути к очереди на досмотр пассажирка уронила на пол рубашку. Она машинально зажала губами паспорт, находившийся у нее в руке, и подняла упавшую вещь.

Именно из-за этого женщине отказали в досмотре. Сотрудники аэропорта изучили записи с камер видеонаблюдения и обвинили туристку в осквернении госсимвола. При этом они не стали уточнять, паспорт какой страны Ксения зажала губами. О дальнейшей судьбе россиянки не сообщается.

Ранее россиянин лишился денег и не попал на концерт любимых музыкантов за границей из-за небольшого дефекта в паспорте. По данным издания, житель Новосибирска Сергей хотел попасть на концерт американской группы Limp Bizkit в Казахстане, но не смог улететь в Алма-Ату.