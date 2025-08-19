Россиянин лишился концерта любимой группы за границей из-за дефекта в паспорте

Россиянина не пустили на рейс в Казахстан из-за поврежденной страницы паспорта

Россиянин лишился денег и не попал на концерт любимых музыкантов за границей из-за небольшого дефекта в паспорте. Об этом сообщает портал NGS.ru.

По данным издания, житель Новосибирска Сергей хотел попасть на концерт американской группы Limp Bizkit в Казахстане, но не смог улететь в Алма-Ату. Представители авиакомпании S7 не пустили его на рейс из-за поврежденной страницы в документе. В итоге мужчина не попал на мероприятие, пропустил рабочую встречу, потерял около ста тысяч рублей и остался без отпуска.

По словам Сергея, на стойке регистрации ему сказали, что его депортируют из Казахстана, если он туда прилетит. Сотрудники перевозчика признались, что боятся штрафа. В ответ россиянин предложил оплатить любую его сумму или подклеить надорванную страницу паспорта, но ему не пошли навстречу.

Представители S7 заявили, что пассажиру отказали в перевозке из-за нарушения закона о порядке выезда из Российской Федерации. Юрист Алексей Аржанников в беседе с изданием отметил, что россиянин может обратиться в суд, чтобы доказать, что повреждения не затруднили идентификацию документа и не мешали однозначному определению реквизитов. Однако шансы, что отказ авиакомпании признают незаконным, по его мнению, крайне низкие.

Ранее российские поклонники Дженнифер Лопес захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании Red Wings. Перевозчик отменил рейс в Ереван, из-за чего соотечественники не попали на концерт американской певицы.

