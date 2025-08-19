Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 19 августа 2025Путешествия

Россиянин лишился концерта любимой группы за границей из-за дефекта в паспорте

Россиянина не пустили на рейс в Казахстан из-за поврежденной страницы паспорта
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянин лишился денег и не попал на концерт любимых музыкантов за границей из-за небольшого дефекта в паспорте. Об этом сообщает портал NGS.ru.

По данным издания, житель Новосибирска Сергей хотел попасть на концерт американской группы Limp Bizkit в Казахстане, но не смог улететь в Алма-Ату. Представители авиакомпании S7 не пустили его на рейс из-за поврежденной страницы в документе. В итоге мужчина не попал на мероприятие, пропустил рабочую встречу, потерял около ста тысяч рублей и остался без отпуска.

Материалы по теме:
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ? Какие документы нужны и сколько это стоит
Как получить загранпаспорт в 2025 году через «Госуслуги» и в МФЦ?Какие документы нужны и сколько это стоит
26 декабря 2024
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024

По словам Сергея, на стойке регистрации ему сказали, что его депортируют из Казахстана, если он туда прилетит. Сотрудники перевозчика признались, что боятся штрафа. В ответ россиянин предложил оплатить любую его сумму или подклеить надорванную страницу паспорта, но ему не пошли навстречу.

Представители S7 заявили, что пассажиру отказали в перевозке из-за нарушения закона о порядке выезда из Российской Федерации. Юрист Алексей Аржанников в беседе с изданием отметил, что россиянин может обратиться в суд, чтобы доказать, что повреждения не затруднили идентификацию документа и не мешали однозначному определению реквизитов. Однако шансы, что отказ авиакомпании признают незаконным, по его мнению, крайне низкие.

Ранее российские поклонники Дженнифер Лопес захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании Red Wings. Перевозчик отменил рейс в Ереван, из-за чего соотечественники не попали на концерт американской певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

    Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

    Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    На Украину вернули тела 1000 погибших

    Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости