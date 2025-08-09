Путешествия
17:50, 9 августа 2025Путешествия

Россияне захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании за пропуск концерта Лопес

Россияне захотели взыскать миллионы рублей с Red Wings за пропуск концерта Лопес
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российские поклонники Дженнифер Лопес захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании Red Wings, которая отменила рейс в Ереван, из-за чего они не попали на концерт американской певицы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, россияне, пропустившие концерт Лопес, намерены взыскать с Red Wings компенсацию за сорванный полет и моральный ущерб. Отмечается, что юристы готовят коллективные досудебные претензии к авиакомпании и уже направили несколько заявлений в Росавиацию и Роспотребнадзор.

Минимальная сумма компенсации может составить 60 тысяч рублей. В нее входят стоимость билетов на концерт и самолет, а также компенсация морального вреда. Общий ущерб может достичь нескольких миллионов рублей.

В пресс-службе Red Wings в разговоре с Baza заявили, что рейс отменили из-за угрозы атак беспилотников. Также там пообещали помочь пассажирам отмененного рейса попасть на новый концерт Лопес. Авиакомпания бесплатно предоставит билет на рейс в один из городов, где будет выступать певица. Для этого потребуется предъявить билет на пропущенный концерт исполнительницы в Ереване, а также посадочный талон или электронный билет на отмененный рейс.

О том, что поклонники Лопес пропустили ее концерт по вине авиакомпании, сообщалось 4 августа. Рейс в Ереван несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили.

