17:06, 23 августа 2025Путешествия

Туристка натанцевала на тюремный срок в Турции

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке в Каппадокии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео снято на одной из главных туристических точек Каппадокии. На нем запечатлено, как девушка взбирается на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик разошелся в социальных сетях, после чего туристку обвинили в осквернении государственного символа.

В результате прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее институтов. Туристке грозит от года до трех лет лишения свободы. Гражданство девушки не уточняется. Также неизвестно, успела ли она уехать из Турции или была задержана.

Ранее сообщалось, что в Домодедово задержали туриста с 76 самоцветами из Бахрейна.

