Турист спрятал в куртке самоцветы на миллионы рублей и попался в российском аэропорту

ФТС: В Домодедово задержали туриста с 76 самоцветами из Бахрейна

Турист из Бахрейна попытался провезти в Россию самоцветы на миллионы рублей и попался в международном аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФТС России.

Сотрудники таможенной службы задержали в «зеленом» коридоре московского аэродрома Домодедово мужчину, который прятал в чемодане и куртке 76 полудрагоценных минералов, упакованных в zip-пакеты.

Посетивший страну Среднего Востока путешественник объяснил таможенникам, что якобы купил изумруды, циркон, кальцит и корунд для изготовления украшений, а спрятал камни, чтобы не повредить в пути. Однако товары оказались незадекларированными, их общая стоимость составила 1,6 миллиона рублей.

Туриста обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в миллион рублей.

Ранее в Домодедово задержали другого иностранца из Бахрейна, который привез в Россию ювелирные изделия на сумму более 6,8 миллиона рублей. Мужчина сообщил, что вез драгоценности семье и друзьям.