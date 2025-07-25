Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 25 июля 2025Путешествия

Турист спрятал в куртке самоцветы на миллионы рублей и попался в российском аэропорту

ФТС: В Домодедово задержали туриста с 76 самоцветами из Бахрейна
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Турист из Бахрейна попытался провезти в Россию самоцветы на миллионы рублей и попался в международном аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФТС России.

Сотрудники таможенной службы задержали в «зеленом» коридоре московского аэродрома Домодедово мужчину, который прятал в чемодане и куртке 76 полудрагоценных минералов, упакованных в zip-пакеты.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Посетивший страну Среднего Востока путешественник объяснил таможенникам, что якобы купил изумруды, циркон, кальцит и корунд для изготовления украшений, а спрятал камни, чтобы не повредить в пути. Однако товары оказались незадекларированными, их общая стоимость составила 1,6 миллиона рублей.

Туриста обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в миллион рублей.

Ранее в Домодедово задержали другого иностранца из Бахрейна, который привез в Россию ювелирные изделия на сумму более 6,8 миллиона рублей. Мужчина сообщил, что вез драгоценности семье и друзьям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Вынесен приговор пробравшемуся в Россию главе Мальтийской федерации бокса

    Шансы доказать вину Седоковой в уходе из жизни ее бывшего мужа оценили

    Культовый купальник из 50-х вернулся в моду

    Мужчина расправился с женой и похвастался этим перед полицейскими

    Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

    Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

    В России опровергли запрет продажи товаров «18+» без биометрии

    Биткоин резко подешевел

    Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости