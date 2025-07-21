Иностранец привез в Россию украшения в подарок семье и оказался под угрозой тюрьмы

ФТС: В Домодедово задержали иностранца с украшениями на 6,8 миллиона рублей

Иностранец привез в Россию ювелирные изделия на сумму более 6,8 миллиона рублей и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что таможенники аэропорта Домодедово нашли незадекларированные товары в багаже мужчины, прилетевшего из Бахрейна транзитом через Индию. Пассажира задержали для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Рентген показал, что в его чемодане лежали украшения весом 37 килограммов. Мужчина признался таможенникам, что привез их в подарок семье и друзьям.

Экспертиза показала, что ювелирные изделия выполнены из серебра 800-й пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее туристка прилетела из ОАЭ и оказалась под угрозой тюрьмы в России за попытку провоза алмаза в носке. 34-летнюю россиянку задержали в аэропорту Сочи.