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13:03, 23 июня 2025Путешествия

Россиянка прилетела из ОАЭ и оказалась под угрозой тюрьмы из-за алмаза в носке

ФТС: Россиянка нелегально привезла из ОАЭ ювелирные изделия Cartier и Bvlgari
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Туристка прилетела из ОАЭ и оказалась под угрозой тюрьмы в России за попытку провоза алмаза в носке. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники таможни сочинского аэропорта задержали 34-летнюю россиянку, подозревая, что она нелегально привезла ювелирные изделия брендов Cartier, Bvlgari и Hermes. Во время досмотра в ее ручной клади они обнаружили пустые коробки из-под украшений, а в надетом на ногу носке нашли ограненный природный алмаз весом два карата.

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Изделия, изготовленные из сплава золота 750 пробы, с содержанием бриллиантов, оникса, перламутра и сердолика, женщина оставила в куртке, которую сложила в тележку для перемещения багажа. Сотрудникам досмотра путешественница рассказала, что купила серьги, колье и браслеты в Дубае, но не помнит их стоимость, а камень ей якобы подарил продавец.

Результаты экспертизы показали, что рыночная цена ювелирных изделий составила более 32 миллионов рублей. За контрабанду туристке грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет или штраф в один миллион рублей.

Ранее российская туристка привезла из Египта морские кораллы. Сотрудникам досмотра она сообщила, что собрала сувениры на пляже в Шарм-эш-Шейхе и не знала, что их необходимо задекларировать.

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