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12:29, 18 июня 2025Путешествия

Россиянка привезла сувениры с пляжа Египта и нарвалась на штраф

Прилетевшая из Египта россиянка нарвалась на штраф из-за 26 кораллов в багаже
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал ФТС России

Прилетевшая с египетского курорта Шарм-эш-Шейх российская туристка привезла в багаже морские кораллы и нарвалась на штраф. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Женщину остановили для выборочного контроля в аэропорту Калининграда при прохождении зеленого коридора. Таможенники с помощью рентген-машины нашли в ее чемодане 26 окаменелостей неправильной формы, схожих с кораллами.

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Разрешительных документов на них у туристки не было. Россиянка пояснила, что она собрала ценные сувениры на одном из египетских пляжей. О правилах декларирования она не знала.

Экспертиза показала, что в багаже путешественницы были фрагменты природных кораллов отряда мадрепоровые, которые включены в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении соотечественницы возбудили два дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».

В апреле российский турист вернулся из отпуска на тайском острове Пхукет с высушенной головой крокодила в ручной клади. Его задержали в аэропорту Омска.

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